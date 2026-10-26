26/10/2026 13:26

【外圍經濟】高盛策略師：日圓成為應對AI市場衝擊的有效對沖工具

《經濟通通訊社26日專訊》高盛策略師表示，在應對人工智能(AI)驅動的市場衝擊方面，日圓正成為更有效的對沖工具，因日本政策背景的變化，降低了全球孳息率上升時日圓急劇貶值的風險。



包括Kamakshya Trivedi在內的高盛策略師指出，AI熱潮使美股和美元特別容易受到經濟增長前景惡化的影響。如果出現衝擊，導致股市和債券孳息率同時走低，將形成對日圓最有利的市場環境。



他們並表示，更積極的國內政策環境、日圓低估值以及貨幣干預風險高企，也限制了美元兌日圓的潛在上漲空間，加強了持有日圓作為對沖工具的非對稱性。



從長遠角度看，策略師認為美元兌日圓交易是防範風險情緒惡化的更有效手段。「做空美元兌日圓應是應對整體經濟成長波動，或具體而言應對廣泛的AI衝擊的最有效對沖手段」。（yc）