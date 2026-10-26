26/10/2026 14:08

【外圍經濟】盧拉爆冷連任總統，分析：巴西股市周一勢暴瀉，巴西雷亞爾恐大跌多達10%

《經濟通通訊社26日專訊》巴西總統盧拉周日（25日）在大選中逆轉勝，成功連任，出乎市場意料之外。多個分析均認為，巴西市場在當地時間周一開盤時勢將劇烈波動，巴西雷亞爾恐會暴跌多達10%。



高盛預測，巴西市場周一可能出現極端行情，預料股市或下跌15%，可能很快就會觸發熔斷機制；巴西雷亞爾匯率或暴跌10%，長期國債孳息率上升200個基點，信用利差走闊30至40個基點。



巴西著名券商Monte Bravo更估計，巴西股票市場基準股指Ibovespa在開盤首小時內就可能暴跌11%，或觸發2020年以來首次熔斷。



法國興業銀行駐紐約新興市場策略師Brendan McKenna表示，盧拉意外勝選至少將在短期內導致投資者對巴西的樂觀情緒急劇下降。Bradesco Asset Management首席執行官Bruno Funchal也稱，「周一將是艱難的一天，市場將重新調整所有商品的價格。每個人都感到措手不及」。



而在周一亞洲交易時段，巴西雷亞爾11月期貨已下跌10%。在日本東京上市、追蹤巴西股市的交易所交易基金(ETF)NEXT FUNDS Ibovespa，周一曾重挫16%。(yc)