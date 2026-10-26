26/10/2026 14:18

【外圍經濟】盧拉意外勝選增避險需求，星展策略師分析：10年期美債息率或降至4.8%

《經濟通通訊社26日專訊》巴西總統盧拉意外勝選連任，增加了避險資產的需求，美國國債價格隨之上漲。



ITC Markets駐雪梨的高級分析師Kit Lowe表示，美國國債近期已重拾傳統的避險資產地位，「本交易時段美國國債走勢的主要動力是盧拉在巴西大選中意外獲勝」。



星展銀行駐新加坡高級利率策略師Eugene Leow表示，隨著避險資產需求上升，10年期美國國債孳息率可能降至4.8%。該年期美債息率周一下跌3個基點至4.96%，已連續三星期下跌。



Eugene Leow表示：「對AI的疑慮、經濟放緩風險，以及歐洲局勢和美國中期選舉帶來的政治不確定性，意味避險需求將在一段時間內維持高位。美國國債應該能夠發揮避險對沖作用。」(yc)