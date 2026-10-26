26/10/2026 15:35

【外圍經濟】進入超級議息周，美日歐三央行料不加息，分析：保持鷹派為12月加息留空間

《經濟通通訊社26日專訊》本周迎來超級議息周。美國聯儲局、日本央行和歐洲央行將先後議息，市場普遍預料三大央行均會按兵不動，維持利率不變，但相信會繼續保持鷹派立場，為12月份加息留出空間。



聯儲局將在10月27至28日舉行議息會議，美東時間28日下午2時（香港時間29日凌晨2時）公布議息結果。日本央行將在10月29至30日議息，30日公布結果。歐洲央行則在10月29日議息，同日公布結果。



路透社報道，預計日本央行將在會上宣告實現了2%通脹目標，同時強調物價存在超調風險，暗示最早12月再加息。知情人士稱，鑑於物價與薪資漲幅溫和，央行將繼續漸進加息，不會急於求成。



新西蘭央行及加拿大央行同樣將於周三（28日）公布是否加息，惟外界普遍預期它們將宣布加息。（yc）