26/10/2026 16:08

【ＡＩ】Anthropic：Claude未經授權繞過付費牆，取得美國選民統計數據

《經濟通通訊社26日專訊》Anthropic周日（25日）表示，旗下人工智能(AI)模型Claude在未經人工授權的情況下，自行繞過付費牆，取得美國喬治亞州公開的選民總結統計數據。Anthropic稱已採取措施，防止同類事件再發生。



相關資訊屬於統計資料，並非選民個人登記資料或投票紀錄。Anthropic強調，Claude沒有接觸該州的選民登記系統，沒有讀取或修改任何個人投票紀錄。



這並非Anthropic首次發現Claude在測試過程中突破預設操作限制。本月較早前，該公司披露發現Claude存在多次繞過存取限制的行為，包括取得需要支付費用才能讀取的資料。(yc)