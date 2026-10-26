26/10/2026 16:23

【中東戰火】沙特明年下半年起於新加坡儲存原油，應對中東供應中斷風險

《經濟通通訊社26日專訊》新加坡將從明年下半年起，在本地地下岩洞儲存沙特阿拉伯原油，是沙特應對美伊戰爭造成供應中斷計劃的一部分。



新加坡能源貿工部長陳詩龍周一（26日）在國際能源周會議上表示，這批原油將儲存在南部裕廊島的裕廊岩洞(Jurong Rock Caverns)，確保在中東能源供應中斷時，沙特原油的東南亞供應鏈仍具韌性，也有助提升新加坡的能源安全。



沙特國有石油公司沙特阿美將與新加坡能源市場管理局及裕廊集團簽署諒解備忘錄，預計未來數月完成具體協議談判。



自從美伊戰事開始以來，霍爾木茲海峽受到伊朗封鎖，而通往紅海的主要輸油管和其他能源設施受也門胡塞武裝襲擊，令依靠這兩條主要通道輸出原油的沙特腹背受敵。沙特阿美早前表示，沙特政府正與外國政府磋商，爭取讓沙特阿美使用當地儲油空間。



據新加坡政府機構裕廊集團網站介紹，裕廊岩洞最多可儲存147萬立方米液態烴，包括原油和凝析油，相當於約900萬桶石油。(yc)