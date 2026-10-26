26/10/2026 08:37

本港黃金中央清算系統試行順暢，許正宇指年底將推「錢貨兩清」試驗

《經濟通通訊社26日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在電視節目中表示，本港正積極推動國際黃金交易中心建設，其中「香港黃金中央清算及結算系統」已試運行超過三個月，整體過程相當順暢。現階段系統主要涵蓋現貨實體清算，預計今年底將進一步同時試行資金（錢）的結算流程，以實現完整清算機制。



對於早前有獲倫敦證券交易所認證、具內地背景的冶煉商決定落戶香港設立總部，許正宇指出，營運成本並非企業的唯一考量，核心在於企業對本港黃金產業全鏈條的發展規劃充滿信心。他表示，本港的整體規劃正與上海黃金交易所開展合作，能有效協助內地企業對接國際標準並接入亞洲地區的流動性。



此外，談及本港首次舉辦亞太經合組織（APEC）財長會議的成果，許正宇表示，特區政府在會議期間向各經濟體代表全面展示了香港在金融與專業服務領域的綜合優勢。他提到，有部分與會代表在會後特意留港數日深入了解本地環境，此舉亦有助帶動本地消費。會場外特別設有展板介紹北部都會區等最新發展，並安排各項參訪活動，多維度向國際社會展示本港實力，切實發揮了「在主場說好香港故事」的效果。(ul)