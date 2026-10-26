26/10/2026 08:38

據報金管局明年啟動存款保障計劃檢討，或探討提升保障額至100萬元

《經濟通通訊社26日專訊》據《信報》引述消息報道，金管局正為明年啟動的存款保障計劃檢討作準備，並已要求本港各銀行提供相關存款數據。據悉，金管局要求搜集的數據涵蓋四個不同的存款層級，其中包括100萬港元這一門檻。



業界消息指出，相比以往檢討，本次將存款保障額上限由現時的水平進一步提升至100萬港元的可能性較高。金管局發言人隨後表示，當局將於2027年正式對存款保障計劃進行檢討，並預計於翌年（2028年）完成整體檢討工作。



本港的存款保障制度近年持續進行優化與檢視，特區政府及金管局曾於2024年將銀行存款保障額上限提升至80萬港元，以進一步加強本港銀行體系的穩定性及對廣大存款者的保障。(ul)