26/10/2026 08:28

【開市Ｇｏ】中東局勢持續惡化，金價失守4000美元關，紫金純利顯著增

【要聞盤點】



1、國際油價顯著上揚，中東地緣政治局勢惡化，加劇市場對原油供應受阻的憂慮。美股三大指數周五(23日)全線下跌，道指收市跌652.82點，或1.23%，報52215.16點；標指跌39.75點，或0.52%，報7623.68點；納指跌53.52點，或0.21%，報25955.34點。全周計算，道指累升0.41%，標指跌0.47%，納指則累跌0.71%。日經指數開報62381點，跌312點。



2、胡塞武裝稱襲擊了沙特阿拉伯延布與拉比格的能源設施和東西輸油管道，並襲擊利雅得、奈季蘭和達曼的機場。另外，阿聯酋當局通報發現海上漏油，進一步推升國際油價，美股石油巨企受追捧，埃克森美孚(US.XOM)、雪佛龍(US.CVX)、蜆殼(US.SHEL)及康菲石油(US.COP)股價同步上揚。



3、特朗普稱伊朗問題臨近決斷時刻。據悉德黑蘭正在準備應對美國可能在中期選舉前後發動新一輪轟炸，不排除在整個中東地區實施報復。



4、美國中期選舉將在下周舉行，民調和提前投票顯示民主黨的勢頭正在增強，開始在多個特朗普2024年大選輕鬆獲勝的「紅牆州」對共和黨發起有力挑戰。



5、法國約41萬人周末參加新一輪抗議，巴黎警方動用催淚瓦斯和水砲驅散示威者，逾1300人被捕，警民衝突致53警受傷。而評級機構穆迪維持法國Aa3評級不變。



6、標普全球公布，美國10月服務業採購經理指數(PMI)初值為57.9，低於市場預期的58，亦較9月的58.8回落0.9點。不過，製造業PMI初值則升至56，高於市場預期的55.5，亦略高於前值55.9，顯示製造業活動表現較預期強勁。



7、美國密歇根大學10月消費者信心指數終值報48，較9月的48.1微跌0.1點。其早前公布的10月初值顯示，一年期通脹預期由9月的4.6%升至4.7%，長期通脹預期亦由3.4%升至3.5%。



8、美國能源部將氦列入關鍵材料清單，稱其對半導體製造等先進技術不可或缺，而且越來越容易受到供應鏈中斷的影響。



9、根據《彭博》依據中國財政部數據進行的計算，一般公共預算支出加上政府性基金預算支出按年跌3.7%，錄得連續7個月下跌。不過，跌幅較8月收窄3個百分點，反映內地財政緊縮政策有微幅回調。



10、中國商務部表示堅決反對美國提出的擴大對華投資限制範圍並加大限制力度的擬議規則，稱其具有「歧視性」，「是典型的泛化國家安全做法」。



11、中國首批18只主動管理ETF啟動發售，易方達和摩根基金管理旗下產品首日即達到20億元人民幣募集上限，富國基金也提前結束募集。



【焦點股】



GPU概念股：天數智芯(09903)、壁仞科技(06082)

- 寒武紀三季度營收增105%遠遜預期，受累產能限制



AI大模型概念：MiniMax(00100)、智譜(02513)、阿里巴巴(09988)

- 月之暗面發布Kimi新版本，強化金融研究能力



紫金礦業(02899)

- 首三季純利575億人民幣升52%，第三季增26%

- 每手H股由2000股改為500股，11月生效



中國神華(01088)

- 首三季純利473億人民幣升2%，第三季升近3%

- 斥逾6億人民幣全擁煤制氣公司，投資天然氣項目



內需股：華潤啤酒(00291)、蒙牛乳業(02319)、海底撈(06862)

- 內地9月廣義財政支出連續七個月下降，惟降幅收窄



洛陽鉬業(03993)

- 首三季純利240億人民幣升68%，第三季升四成

- 每手買賣單位由3000股改為500股，11月生效



中國平安(02318)

- 旗下平安銀行首三季純利392億人民幣按年升2%



赤峰黃金(06693)

- 首三季純利23億人民幣升11%，第三季少賺42%



藍思科技(06613)

- 首三季純利逾14億人民幣跌50%，收入跌近11%



金風科技(02208)

- 首三季純利29億人民幣升11%，第三季跌7%



首程控股(00697)

- 旗下基金投資輝羲智能，拓展具身智能晶片平台



世茂集團(00813)

- 境外債務逾90億美元，清盤呈請觸發債務違約



康方生物(09926)

- 依沃西治膽道癌研究達主要終點，降低死亡風險



海通恆信(01905)

- 獲上海國際溢價80%要約收購51%股權，今早復牌



【油金報價】



紐約期油下跌1.07%，報102.15美元/桶



布蘭特期油下跌0. 94%，報110.65美元/桶



黃金現貨上漲0.07%，報3996.84美元/盎司



黃金期貨上漲0.08%，報4011.20美元/盎司