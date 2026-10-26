23,211.81
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26/10/2026 15:05
美元兌加元報1.4012，美國擬對部分加拿大進口商品豁免關稅
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.675
|101.810
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.99/03
|157.05/09
|156.84/88
|歐元/美元
|1.1215/19
|1.1216/20
|1.1202/06
|英鎊/美元
|1.3373/77
|1.3370/74
|1.3371/75
|美元/瑞郎
|0.8239/43
|0.8239/43
|0.8249/53
|美元/加元
|1.4010/14
|1.4013/17
|1.4003/07
|澳元/美元
|0.7026/30
|0.7022/26
|0.7033/37
|紐元/美元
|0.5697/01
|0.5697/01
|0.5696/57
|美元/人民幣
|6.6686/90
|6.6691/95
|6.6738/42
|美元/港元
|7.8438/42
|7.8441/45
|7.8428/32
上述報價只供參考用