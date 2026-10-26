26/10/2026 15:51

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▷ 全球70%會計師指營運成本增加，82%財務總監認同

▷ 新訂單指數回升，AI支撐經濟增長

《經濟通通訊社26日專訊》ACCA（特許公認會計師公會）香港分會與美國管理會計師協會公布最新2026第三季《全球經濟狀況調查報告》(GECS)。報告顯示，第三季全球會計師信心略有下降，三分之二的會計師及財會專業人士預計其國家未來三個月通脹將上升。近50%的受訪者預計其國家未來三個月利率會上升，對比第二季的42%及2025年第四季的16%，升幅顯著。報告指，儘管全球會計師信心指數高於中東衝突爆發後第一季度接近歷史低位的水平，但仍處於2024 年底以來的低位區間。財務總監的信心略有回升，但依舊保持謹慎態度。在主要經濟體中，繼 2026第二季亞太地區會計師信心錄得強勁反彈後，第三季出現明顯回落；北美地區的信心指數在第三季出現強勁增長，而美國經濟持續展現韌性；西歐地區的信心也有所改善。隨著近數月能源價格及通脹上升、政府債券孳息率攀升以及貨幣政策收緊，經濟下行風險正在加劇。在第三季度，成本壓力仍然是企業面對的主要挑戰，全球接近70%受訪會計師表示營運成本有所增加，人數比例較第二季度略為減少，但仍遠高於調查的平均水平。同時，82%財務總監表示營運成本上升，該比例較第二季僅輕微下降。報告稱，其他指標依舊反映全球經濟具備韌性。全球新訂單指數有所回升，略高於歷史平均水平，亞太區新訂單指數持續向好，接近歷史高點，區內多個經濟體持續受惠於全球人工智能投資熱潮，美國相關投資帶動亞太區出口增長。全球資本支出指數與就業指數亦小幅上升，但都低於歷史平均值。人工智能的發展持續為全球經濟增長與股市提供支撐。(bi)