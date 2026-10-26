26/10/2026 11:42
《港元利率》港元拆息回落，一個月拆息報2.75厘，三個月拆息報3.25厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.75厘，跌2.893基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.25167厘，跌0.166基點。
隔夜息報2.5225厘，跌20.167基點；一周拆息跌0.565基點，報2.70643厘，兩周則跌3.744基點，報2.72607厘。長息方面，六個月拆息升2.56基點，報3.50143厘，一年期則升1.423基點，報3.97441厘。
港元匯價今日在7.8445-7.8420之間上落，最新報7.8439。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.5225厘，跌20.167基點；一周拆息跌0.565基點，報2.70643厘，兩周則跌3.744基點，報2.72607厘。長息方面，六個月拆息升2.56基點，報3.50143厘，一年期則升1.423基點，報3.97441厘。
港元匯價今日在7.8445-7.8420之間上落，最新報7.8439。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.5225
|-20.167
|一周
|2.70643
|-0.565
|兩周
|2.72607
|-3.744
|一個月
|2.75
|-2.893
|兩個月
|2.91637
|-3.363
|三個月
|3.25167
|-0.166
|六個月
|3.50143
|+2.56
|一年
|3.97441
|+1.423
資料來源：香港銀行公會