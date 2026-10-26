26/10/2026 15:13

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▷ 預測聯儲局12月加息25點子，明年按季加三次

▷ 該行指黃金受惠實質孳息率回落及地緣風險

《經濟通通訊社26日專訊》聯儲局及歐洲央行將陸續於今周舉行貨幣政策會議，瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius 認為，歐美央行毋須急於在十月加息。該行指出，儘管通脹風險猶存，惟兩大央行均須權衡能源價格帶來的通脹壓力，以及金融狀況收緊的影響，料歐洲央行將維持利率不變。其中，過去數周受法國財政憂慮影響，政府債券孳息率上升，歐元區周邊國家的利差擴大，令區內金融狀況進一步收緊。因此，該行預期歐洲央行僅會在12月及2027年3月再各加息一次。歐洲央行行長拉加德在記者會上勢必需要回應當前法債利差走闊的問題；但鑑於法國未能完全遵守歐元區財政框架，央行透過傳導保護工具(TPI)入市干預的可能性仍然極低。美國方面，該行認為市場指標反映的通脹預期保持穩定，加上金融狀況持續收緊，聯儲局主席沃什仍有空間耐心觀察。不過考慮到若不進一步收緊貨幣政策，通脹將難以重返2%目標，因此，該行維持聯儲局逐步加息的預測，預期12月先加息25個點子，其後於明年按季再加息三次，隨著需求逐步降溫，將最終利率推至4.75厘至5.00厘區間。另外，該行亦預期一旦實質孳息率開始回落，黃金將會受惠。該行以黃金的歷史回報中為依據，指黃金回報與美國實質孳息率水平之間的負相關性，向來只屬短暫現象而並非長期持續。地緣政治風險揮之不去，料將推高風險溢價，支持機構投資者對黃金的強勁需求，並在實質孳息率高企的情況下，限制金價的下行空間。(tc)