26/10/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升18點子，兩連升報6.7162，續創近三年九個月高
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7162，較上個交易日升18點子，兩連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約470點，上個交易日報6.7180。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7162
|-18.00
|1歐元/人民幣
|7.5047
|-93.00
|100日圓/人民幣
|4.2662
|-131.00
|1港元/人民幣
|0.8563
|-6.20
|1英鎊/人民幣
|8.9505
|-244.00
|1澳元/人民幣
|4.7046
|+64.00
|1紐元/人民幣
|3.8137
|+79.00
|1新加坡/人民幣
|5.2385
|-73.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1235
|-475.00
|1加元/人民幣
|4.7732
|-72.00
|1人民幣/林吉特
|0.6096
|+6.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.0987
|-1310.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4808
|+204.00
|1人民幣/韓元
|198.1500
|-5.00