26/10/2026 17:05

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中共二十屆五中全會10/26-29北京召開

▷ 中國推動車輛強制安裝C-V2X標準制定

▷ 中印邊境對峙，中方稱巡邏正常並籲溝通

《神州經脈》A股連續調整後於上周五(23日)反彈，今日(26日)卻繼續震盪下行，午後多隻寬基ETF顯著放量，為市場提供支撐，滬綜指全日收升0.19%，報3697.52點，深成指仍跌1.19%，創業板指跌1.71%。滬深兩市全日成交1.6萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量3475億元或18%。石油股領漲大市，板塊指數收漲4.3%，中國石油(滬:601857)升4.9%，創2008年5月以來新高。消費板塊亦上行，零售連鎖漲超2%。現貨黃金一度跌破4000美元大關，黃金股集體下挫。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6681，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，九連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高。今日民幣兌一美元中間價報6.7162，較上個交易日升18點子，兩連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約470點。*今日新聞精選*1. 央視新聞報道，10月26日到29日，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議在北京召開，會議主要議程是：中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題。2. 朝鮮最高領導人金正恩過去上周六(24日)經中朝新鴨綠江大橋抵達遼寧省丹東市，他時隔13個月再次訪華，也是歷來第6次訪華。10月25日是中國人民志願軍抗美援朝紀念日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧24日陪同金正恩參觀抗美援朝紀念館及丹東的汽車工廠。王滬寧表示，中方願同朝方一道，以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作，更好造福兩國人民。加強戰略溝通協作，為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定的外部環境。3. 據報道，中印兩軍部隊近日發生面對面對峙。印度指責中國軍方擾亂了邊境地區的和平。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應表示，中方一貫嚴格遵守中印兩國相關協議協定和重要共識，在邊境地區開展正常的巡邏管控活動，維護領土主權和邊境地區穩定。中印通過外交軍事渠道保持溝通，希望印方同中方相向而行，共同落實雙方達成的共識，以實際行動維護邊境地區的和平安寧。4. 摩根士丹利發表研究報告稱，中國股市近期因信託稅擔憂等因素調整加速，從歷史趨勢看，市場在觸及估值低點前還有10%-15%的下跌空間。不過，由於更多跡象顯示國家隊資金在採取行動，仍更看好A股。大摩表示，中國股市調整的原因包括離岸信託稅引發的拋售擔憂、電商行業承壓、宏觀經濟疲軟，以及全球市場波動加劇。值得關注的關鍵信號是國家隊何時開始高調入場，市場往往會在此後的一到兩個月觸底，同時政策制定者通常會公開表態承諾維護股市穩定。5. 每日經濟新聞報道稱，據業界人士透露，相關部門已經在推動車輛安裝C-V2X(蜂窩車聯網)的強標制定工作。「相關工作組已經成立，有幾十家單位已經參與進來了。」據了解，營運車輛已被率先要求安裝C-V2X。簡單解釋，C-V2X就是讓車通過通信網絡，與周圍的一切「對話」，從而獲得超越自身傳感器(攝像頭、雷達)的感知能力。6. 據彭博引述知情人士報道，內地知名銅業大亨何金碧因其創立的邁科金屬國際集團涉及詐騙及其他罪行，被判處無期徒刑。知情人士透露，西安市一家法院上月裁定邁科犯有合同詐騙、行賄及其他罪行，並判處其61歲的負責人何金碧無期徒刑。判決認定，邁科的行為導致數家中資銀行面臨超過10億美元的潛在損失。何金碧已就判決提出上訴。7. 據路透社引述知情人士報道，中國快時尚巨頭希音(SHEIN)(00625)已同意支付1億美元，以了結美國聯邦貿易委員會(FTC)針對配送延誤及其他客戶投訴展開的調查。報道指出，這筆和解金相當於希音第二季利潤的44%。由於面臨歐美監管和稅收政策收緊，希音的業務增長已明顯放緩，此次和解為其再添壓力。希音在向路透社發表的聲明中表示，已與美國聯邦貿易委員會達成建設性結果，很快將公布更多訊息。8. 據央視新聞報道，力箭二號遙二運載火箭今日在東風商業航天創新試驗區轉運至專屬發射工位，進入發射前的關鍵準備階段，近期擇機發射。力箭二號由中科宇航研製，最大運載能力達12噸，既能一次發射多顆衛星，也能承擔太空貨運飛船等發射任務。報道稱，該火箭是國內首款採用「通用助推器核心」構型的運載火箭，可像搭積木一樣，將三個基本相同的通用助推芯級結構組合起來，在提高運載能力的同時，方便批量生產並降低成本。(jq)