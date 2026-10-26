26/10/2026 11:54
【聚焦數據】廣州前三季GDP同比增長5.7%，新能源汽車產量增54.6%
摘要
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▷ 廣州2026年前三季GDP同比增5.7%
▷ 新能源汽車產量增54.6%
▷ 高技術製造業投資增31.5%
▷ 新能源汽車產量增54.6%
▷ 高技術製造業投資增31.5%
*前三季電子產品製造業增10.7%，汽車製造業增5.4%*
前三季度，廣州市規模以上工業增加值同比增長5.5%。三大支柱產業運行平穩，汽車製造業增長5.4%、電子產品製造業增長10.7%、石油化工製造業增長5.3%。「兩新」政策效應持續釋放，電氣機械及器材、通用設備、專用設備製造業等行業穩步增長，增加值分別增長15.0%、11.2%和9.5%。
新興動能加快培育，新能源汽車產量增長54.6%，帶動汽車用鋰離子動力電池產量增長57.8%、智能車載設備製造業增加值增長37.0%；醫藥製造業向新突破，生物藥品、醫療儀器設備及儀器儀表製造業增加值分別增長23.7%和16.0%；新一代信息技術產能釋放，集成電路、光電子器件製造業增加值分別增長64.8%、21.1%；模擬芯片、工業機器人、服務機器人產量分別增長27.6%、23.3%和20.5%。
*房地產開發投資降8.8%，高技術製造業投資增31.5%*
前三季度，廣州市實現社會消費品零售總額8363.22億元，同比增長2.5%。前三季度，廣州市固定資產投資同比增長0.6%。分領域看，工業投資增長5.0%，其中工業技改投資增長15.1%；基礎設施投資下降5.6%；房地產開發投資下降8.8%。
新興產業加快布局，高技術製造業投資增長31.5%。受人工智能、算力需求爆發帶動，數字經濟投資加快蓄力，信息軟件技術服務業、電子及通信設備製造業投資分別增長68.7%和37.9%。民間投資釋放活力，增長5.6%，其中民間工業投資增長26.0%，佔工業投資比重達到52.4%。
前三季度，廣州居民人均可支配收入67503元，同比增長4.9%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入71649元，增長4.7%；農村居民人均可支配收入38324元，增長6.1%。(jq)