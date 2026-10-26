26/10/2026 11:02

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3010 +3.00 1周 1.3630 +3.70 2周 1.3540 -0.31 1個月 1.3820 +0.00 3個月 1.4065 -0.13 6個月 1.4255 -0.12 9個月 1.4345 -0.12 1年 1.4415 -0.32

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行公布，今日進行560億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了3980億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有3380億元逆回購到期，即今日淨投放1160億元。本周公開市場將有3380億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期3380億元、0億元、0億元、0億元、0億元。*開展7000億MLF操作，縮量2000億*人行上周五(23日)公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元MLF操作，期限為1年期。該操作量較本月到期量減少2000億元。據統計，10月僅有一筆MLF到期，在10月27日(周二)，規模9000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)