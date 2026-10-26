26/10/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價續創近三年九個月高，即期開市升9點子報6.6702

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7162，較上個交易日升18點子，兩連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約470點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報6.6702，上個交易日即期匯率收盤報6.6711。



近期法國公債遭持續拋售，引發歐元下跌，美元被動反彈，另外市場對人工智能(AI)相關股票漲勢持續性擔憂也施壓美債收益率，國際油價居高不下，通脹粘性也限制美元和美債收益率調整空間，短期外部不確定性較高。



市場人士認為，四季度客盤的結匯意願有望保持偏強水平，人民幣調整空間或受限；中間價仍是關鍵的政策信號，後續中間價若升勢放緩，人民幣即期的反彈速度料隨之下降，但趨勢不變。(jq)