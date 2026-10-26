26/10/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升30點子，九連升報6.6681，續創逾四年四個月高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6681，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，九連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6676至6.6704之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升39點子，報6.6680。



今日民幣兌一美元中間價報6.7162，較上個交易日升18點子，兩連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱約470點。



市場人士表示，本周主要央行將公布利率決議，高油價、地緣局勢和人工智能相關股票走勢將持續牽扯市場神經，美元指數預計延續高位震盪，人民幣即期料維持震盪偏強，重點關注本周主要央行利率決議，特別是美聯儲會後聲明。



平安銀行認為，人民幣大概率「慣性偏強、但斜率放緩」走勢，若美元回落且結匯需求延續，人民幣或測試6.64-6.65元區間，反之回到6.70附近。(jq)