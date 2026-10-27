27/10/2026 17:43

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社27日專訊》美股三大指數昨日(26日)全線上升，人工智能企業Anthropic正式向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開招股(IPO)註冊文件，消息重新點燃市場對AI產業的投資熱情，帶動晶片股造好。道指收市升146.42點或0.28%，報52361.58點；標指升53.09點或0.7%，報7676.77點；納指升214.04點或0.82%，報26169.38點。港股方面，恒生指數收市報23041，跌170點或0.7%，成交1783億元。



各國重要經濟活動方面，聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至28日）。本港時間28日凌晨1:00am，歐洲央行總裁拉加德及管理委員會與歐盟貿易執委謝夫喬維奇舉行非正式晚宴並交換意見。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布9月貨幣供應M3，年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。今晚8:30pm，美國公布9月耐用品訂單，料由下滑0.1%改善至升1.9%。10:00pm，美國公布9月新屋銷售，料由68.4萬降至65.1萬，月率料由6.4%逆轉至下滑4.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、大全新能源(US.DQ)、可口可樂(US.KO)、貝寶(US.PYPL)、維薩(US.V)等。(wa)