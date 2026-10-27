23,041.32
-170.49
(-0.73%)
3,648.30
-49.22
(-1.331%)
4,049.55
-53.99
(-1.316%)
11,245.73
-288.65
(-2.503%)
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-265.8000
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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27/10/2026 18:05
美匯指數報102.251，關注美國10月諮商會消費者信心指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.251
|101.959
|0.292
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.73/77
|157.71/75
|157.48/52
|歐元/美元
|1.1140/44
|1.1154/58
|1.1172/76
|英鎊/美元
|1.3314/18
|1.3322/26
|1.3339/43
|美元/瑞郎
|0.8284/88
|0.8281/85
|0.8274/78
|美元/加元
|1.4019/23
|1.4015/19
|1.4010/14
|澳元/美元
|0.7025/29
|0.7024/28
|0.7014/18
|紐元/美元
|0.5691/95
|0.5692/96
|0.5678/82
|美元/人民幣
|6.6674/78
|6.6675/79
|6.6696/67
|美元/港元
|7.8444/48
|7.8442/46
|7.8453/57
*上述報價只供參考用