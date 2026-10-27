27/10/2026 07:52

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數26日收市上升，道指升0.28%，納指升0.8%

▷ Anthropic向SEC提交IPO文件，計劃納斯達克上市

▷ Meta公布集資計劃，金額最高達950億美元

《經濟通通訊社27日專訊》美股三大指數周一(26日)全線上升，人工智能企業Anthropic正式向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開招股(IPO)註冊文件，並據報擬於11月16日當周上市，消息重新點燃市場對AI產業的投資熱情，帶動晶片股造好。道指收市升146.42點，或0.28%，報52361.58點；標指升53.09點，或0.7%，報7676.77點；納指升214.04點，或0.82%，報26169.38點。Anthropic是人工智能聊天機械人Claude的開發商。根據該公司提交的上市文件，截至2026年6月底止六個月，營業收入達162.86億美元，較去年同期約11.63億美元大增逾13倍，同期經營虧損則約6.93億美元。公司計劃於納斯達克上市，股份代號為「ANT」，惟招股價及發行股數尚未公布。*Meta擬集資950億美元*Meta(US.META)同日公布大規模集資計劃，金額最高達950億美元，以支持AI基建及相關投資，收市下跌1.9%。AI相關股份普遍上揚。英偉達(US.NVDA)升2.4%，美光科技(US.MU)升約3%，博通(US.AVGO)升2.3%，AMD(US.AMD)升約2.8%。費城半導體指數升2.8%。另外，特斯拉(US.TSLA)日內大升5.2%，微軟(US.MSFT)亦漲1.5%。SpaceX(US.SPCX)下跌0.4%，公司與私募基金阿波羅旗下管理實體達成約400億美元的設備融資租賃安排，涉及購入人工智能晶片及相關伺服器設備，支援公司擴充運算基建。*油價回落，布蘭特期油跌1.4%*商品方面，國際油價周一回落，布蘭特期油跌1.4%，報每桶110.07美元；紐約期油跌2%，報每桶101.21美元。國際金價回升，現貨金升0.3%，每盎司報4012美元；紐約期金亦升0.5%，報4027美元。油價回落緩和市場對通脹持續高企的憂慮，為金價帶來支持。*美元早段偏軟後回升*美元走勢反覆，美匯指數升0.2%，報101.98，扭轉早段偏軟走勢。美元兌日圓回升，匯價報157.45，上升約0.4%，日內高見157.64，低見156.65，反映日圓再度受壓。歐元兌美元偏軟，報1.1179美元，跌約0.2%。市場憂慮歐元區經濟前景，加上能源價格高企及法國財政風險持續，令歐元受壓。美股本周進入企業業績公布高峰期，投資者密切關注Alphabet(US.GOOGL)、微軟(US.MSFT)及亞馬遜(US.AMZN)等大型科技企業的業績及AI投資指引，以評估相關支出對收入增長、盈利能力及現金流的實際影響。貨幣政策方面，市場聚焦美國聯儲局本周三(28日)的議息結果。聯儲局目前的聯邦基金利率目標區間為3.75厘至4厘，投資者將留意政策聲明及主席沃什的言論，評估當局對通脹、經濟增長及未來利率路徑的看法。(kk)