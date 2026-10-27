27/10/2026 08:09

【ＡＩ】Anthropic提交美股IPO申請，料集資逾千億美元，擬11月16日當周上市

《經濟通通訊社27日專訊》人工智能公司Anthropic周一(26日)公開向美國證券交易委員會(SEC)提交上市註冊文件，計劃於納斯達克市場上市，股份代號為「ANT」，目標在11月16日當周上市。市場預測，Anthropic上市集資將超過1000億美元，屆時市值可達1.5萬億至2萬億美元。



文件顯示，Anthropic截至2026年6月底止上半年收入達163億美元，按年大增逾12倍；期內淨虧損807億美元，當中約724億美元涉及可換股票據、衍生負債及股權融資安排的公允價值變動等非現金會計調整，營運虧損則約6.93億美元。



公司截至9月底，年收入至少10萬美元的客戶逾1.19萬家，較此前的950家大幅增加。第三季收入據報升至168億美元，反映Claude系列產品及企業AI需求持續增長。



治理方面，Anthropic將維持公益公司架構，並設立長期利益信託，以兼顧股東回報與AI安全使命。公司亦警告，收入高速增長未必能持續，未來盈利能力存在不確定性，短期內無意派息。



市場關注Anthropic上市將成為AI企業承受巨額算力投資、追求商業回報的重要試金石；最終估值、集資規模及上市時間仍有待公布。(kk)