27/10/2026 08:52

【中東戰火】「麥加防務聯盟」三國代表訪伊朗晤佩澤希齊揚，推動緩和美伊緊張並重啟談判

《經濟通通訊社27日專訊》「麥加防務聯盟」簽署國沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的代表周一（26日）到訪德黑蘭，與伊朗總統佩澤希齊揚舉行會談，試圖緩和緊張局勢並推動重啟美伊談判，避免美國和以色列再次對伊朗發動打擊。



三國代表包括沙特國防大臣哈立德．本．薩勒曼、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾和土耳其國家情報局局長卡林。會議由伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊主持。



今次是伊朗首次與「麥加防務聯盟」三個簽署國舉行高級別會談。會上四方達成共識，同意繼續磋商，加強在確保西亞地區和平與安全的合作。



佩澤希齊揚在會上表示，伊朗支持任何有助於促進西亞地區團結、協作、安全與發展的共識，強調加強伊斯蘭國家間團結與協作的必要性。他亦重申，伊朗無意製造核武，希望繼續開展和平用途的核活動。



目前距離美國中期選舉僅一星期，美國總統特朗普曾多次暗示可能在中期選舉後恢復轟炸伊朗。沙特外交部稱此次會談旨在推動緩和緊張局勢，達成外交解決方案。(yc)