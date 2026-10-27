27/10/2026 09:00

【外圍經濟】Meta擬集資950億美元加碼AI發展，英偉達等晶片商有意認購

《經濟通通訊社27日專訊》Meta(US.META)周一(26日)表示，計劃透過股權發行集資最多950億美元，以支持人工智能基建及產品發展。



Meta已啟動合共約350億美元的公開發售，包括約225億美元A類普通股及約125億美元可轉換優先股，並計劃待無投票權C類股份預計於2027年首季開始交易後，再推出最多600億美元的按市價發行計劃。英偉達(US.NVDA)、AMD(US.AMD)及博通(US.AVGO)有意合共認購最多50億美元A類股份，惟相關意向並非具約束力的認購承諾。



Meta上周公布第三季收入按年增長26%至646億美元，勝市場預期，但期內自由現金流轉負，錄得21.2億美元流出，為逾十年來首次。



公司亦將2026年資本開支預測下限由1300億美元上調至1350億美元，全年預計介乎1350億至1450億美元。截至9月底，Meta持有現金及有價證券824.5億美元，長期債務則達809.2億美元。(kk)