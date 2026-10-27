27/10/2026 09:06

【外圍經濟】蘋果承認部分iPhone Duo有內屏故障問題，籲受影響用戶聯絡換機

《經濟通通訊社27日專訊》蘋果旗下首款摺機iPhone Duo日前剛推出不久，便有多名用戶反映手機內屏沿鉸鏈摺痕位置出現裂紋及異常亮線，部分裝置更無法正常操作。蘋果(US.AAPL)承認有少量機出現內屏故障，呼籲受影響用戶聯絡AppleCare安排更換。



蘋果向科技媒體MacRumors表示，公司已知悉少量iPhone Duo的內屏問題，並指大部分裝置不受影響，故障亦會較早浮現。惟公司尚未公布受影響機數、具體成因或修復方案。據彭博報道，記者已向逾六名用戶核實相關個案，部分用戶稱開合手機時曾聽到異響，並感到鉸鏈附近有阻滯。



維修網站iFixit於10月25日公布拆解分析，指出故障可能涉及鉸鏈中央支撐結構、屏幕受壓或灰塵進入活動部件等因素，惟目前未有定論。部分Apple Store已為受影響用戶更換裝置，但替換機供應有限，個別用戶或需等候。(yc)