27/10/2026 09:23

【ＡＩ】Anthropic招股書逾90頁詳列AI風險，承認難確保防護措施有效

《經濟通通訊社27日專訊》人工智能（AI）公司Anthropic周一（26日）提交美國上市註冊文件，為首次公開招股(IPO)鋪路。招股書風險因素部分超過90頁，涵蓋AI安全防護成效的不確定性，以及模型能力發展可能快於監管和安全措施等問題。



Anthropic承認，無法保證能準確識別須限制的模型能力，無法保證安全舉措一定奏效，也無法保證整個AI行業都會採用同類安全防護機制。若未能妥善管理相關風險，品牌、業務及財務表現均可能受損。



公司亦警告，因堅持人工智能安全立場及參與政策倡議，未來可能繼續遭特朗普政府加強審查，甚至面臨選擇性執法，相關風險或波及業務、合作夥伴關係及商業前景。(yc)