27/10/2026 09:42

【外圍經濟】盧拉爆冷連任，巴西股匯震盪，股市曾暴跌逾17%，雷亞爾跌近8%

《經濟通通訊社27日專訊》巴西總統大選爆冷由總統盧拉成功連任，出乎市場意料之外。巴西金融市場周一（26日）劇烈波動，股票、貨幣和債券暴跌。



周一早段，巴西股票市場基準股指Ibovespa較前一個交易日收盤下跌10%，觸發熔斷機制，交易暫停30分鐘，是巴西股市自2020年3月以來首次觸發熔斷。恢復交易後，股指繼續下挫，盤中曾跌超17%，收市跌13.88%，是2020年以來最差單日表現。



巴西雷亞爾兌美元匯率暴跌近8%，創下1999年以來最大單日跌幅。



美國總統特朗普表示，巴西總統大選第二輪投票突然延長時間非常奇怪，「這看起來又是一場被操縱的選舉」。（yc）