27/10/2026 10:51

【中期選舉】特朗普治下汽油柴油平均價超拜登時期，分析：共和黨面臨壓力

《經濟通通訊社27日專訊》美國中期選舉進入倒數一星期，受美伊戰爭拖曳影響，汽油及柴油等燃料價格飆升，令對通脹感厭倦的選民更加不滿。最新數據顯示，特朗普政府治下的美國汽油及柴油平均價，已超過拜登政府時期平均水平，分析認為這令共和黨面臨壓力。



美國汽車協會(AAA)周一（26日）發布的單日數據，目前美國汽油零售價格平均為每加侖3.472美元，比拜登任內平均每加侖3.471美元的平均價格高。



特朗普曾承諾將汽油價格降至每加侖2美元以下。但美國和以色列今年2月對伊朗開戰至今，過去八個月，美國加油站每加侖汽油平均價格漲逾1美元。



柴油成本也是選民關注重點。柴油價格在過去八個月飆升近3美元，突破歷史最高水平。特朗普任內的柴油平均價格已比拜登任內平均高出約6%。(yc)