27/10/2026 11:07

【外圍經濟】日本GMO集團遭黑客勒索5000萬美元，日財相：嚴正應對

《經濟通通訊社27日專訊》日本GMO互聯網集團周一（26日）深夜表示遭到黑客威脅勒索，請求政府協助，切斷攻擊源頭。日本財務大臣片山皋月表示政府會嚴正應對。



GMO社長熊谷正壽在網上發文表示，黑客威脅於周二（27日）中午披露取得的客戶資料，並發動攻擊。對方索要價值5000萬美元的加密貨幣贖金，但GMO拒絕支付，因為即使妥協也無法保證被盜資料會被刪除。



片山皋月周二表示，已有五家外匯交易公司報告客戶受到GMO事件影響，她將要求金融監管部門根據事態發展，採取妥善而迅速的應對措施。



近數星期，日本有數十家企業報告系統遭到入侵，客戶數據可能洩露。各界對於攻擊者利用人工智能發現並利用網絡安全漏洞的擔憂，日益升溫。



日本首相高市早苗周一指示內閣，在下周結束前制定緊急措施，應對近期連串針對日本企業的網絡攻擊。(yc)