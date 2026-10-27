27/10/2026 14:25

【外圍經濟】聯儲局即將開始議息，穆迪首席經濟學家：如果再加息將是錯誤

《經濟通通訊社27日專訊》美國聯儲局將於當地時間周二至周三（28日）議息，並將於美東時間周三下午2時（香港時間周四（29日）凌晨2時）公布議息結果。市場普遍預期聯儲局本次不會加息，而會在12月加息。不過穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)認為，聯儲局如果再加息將是個錯誤。



贊迪周一（26日）在社交平台X發文表示，聯儲局不必急於加息，原因在債券市場。他說：「10年期美國國債孳息率在5%附近劇烈波動，固定抵押貸款利率則穩穩高於令人無力負擔的7%，企業債利差也在擴大。除非利率很快回落，否則將造成真正損害。」



贊迪亦稱「債券投資者已經在替美聯儲完成工作」，所指是債券市場正在推高借貸成本，而這正是聯儲局試圖抑制通脹想要達成的目標。



他承認，高油價下通脹會走高，但加息解決不了石油供應問題，反而可能拖慢經濟。「更高的油價會進一步侵蝕實際工資，最終打擊消費者支出，聯儲局不應忽視這一點。」(yc)