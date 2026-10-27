27/10/2026 12:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Anthropic提交納斯達克IPO申請，擬11月中上市

▷ Meta計劃集資950億美元用於AI基建

▷ 月之暗面發布KimiK3.1Pro模型，輸入輸出價降逾三成

《經濟通通訊社27日專訊》人工智能(AI)巨頭Anthropic正式提交首次公開招股(IPO)申請，據報擬於11月中於納斯達克上市，消息重新點燃市場對AI產業的投資熱情，美股AI相關股份隔晚普遍造好，本港AI大模型股及硬件股同受鼓舞，今早普遍反彈，其中智譜(02513)飆近一成，建滔系及聯想(00992)都彈逾半成，當中哪類股份較值博？*Anthropic提交納斯達克IPO申請，Meta擬集資950億美元拓AI基建*Anthropic昨日正式向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO註冊文件，公司是AI聊天機械人Claude的開發商，根據其提交的上市文件，截至2026年6月底止六個月，營業收入達162.86億美元，較去年同期約11.63億美元大增逾13倍，同期經營虧損則約6.93億美元。公司計劃於納斯達克上市，股份代號為「ANT」，招股價及發行股數尚未公布，惟據報擬於11月16日當周上市。市場預測，Anthropic上市集資將超過1000億美元，屆時市值可達1.5萬億至2萬億美元。消息重新點燃市場對AI產業的投資熱情，美股AI相關股份隔晚普遍上揚。英偉達(US.NVDA)升2.4%，美光科技(US.MU)升約3%，博通(US.AVGO)升2.3%，AMD(US.AMD)升約2.8%。費城半導體指數升2.8%。另Meta(US.META)同日公布大規模集資計劃，金額最高達950億美元，惟收市下跌1.9%。公司將發行約350億美元普通股和優先股，亦計劃經由公開市場籌集約600億美元。英偉達、超微半導體(US.AMD)及博通將合計認購最多50億美元普通股，集資所得將用於支持AI基建，以及開發個人超級智能業務。*月之暗面推Kimi K3.1 Pro模型，標準版輸入輸出價降逾三成*另方面，內地大模型公司月之暗面日前發布KimiK3模型首個重大升級版本Kimi K3.1 Pro，是公司迄今能力最強的3萬億級參數模型，亦是目前全球參數規模最大的開源模型，支持100萬Token上下文。Kimi K3.1 Pro重點強化代碼、3D創作、金融研究和其他長程Agent能力，並在多項測試中達到或接近頂尖閉源模型的水平。公司同步推出高速版模型Kimi K3.1 ProHighspeed，智能水平與標準版相當，輸出速度可提高至約2倍至3倍。價格方面，Kimi官方開放平台顯示，K3.1Pro標準版每百萬Token輸入價格為13元人民幣，輸出價格為68元人民幣，較上一代分別下降35%和32%，而高速版價格為標準版的兩倍。公司稱，完整模型權重計劃於11月4日前開放。兩款模型已通過Kimi網站、KimiWork、KimiCode及API提供服務。*大摩升聯想目標價至49元，花旗籲買建滔板維持目標價96元*摩根士丹利發表最新研報指，聯想受惠於雲端及Neoclouds對一般伺服器及AI伺服器的強勁需求，料帶動ISG頂線收入更強勁，該行認為市場低估此點。該行將聯想列為本周亞洲「三大可行投資主意」(Three Actionable Ideas)之一，重申「增持」評級，並上調目標價至49港元。另花旗早前發表研報指，建滔積層板(01888)一如預期宣布，由10月起對用於5G設備、汽車及智能手機等高端應用、規格為#2116或以下的薄布覆銅面板(CCL)平均售價上調15%。該行估計今次加價後FR4CCL售價將上調15%至每張370至390元；#2116或以下約佔該公司電子玻璃布總值約40%。預期公司或於11月或12月再上調平均售價約10%，令年底平均售價升至約每張420元，相對2025年底現貨平均售價每張150元，將急升約1.8倍，毛利率有望由2025年的19.6%大幅提升至2026年的36.9%，並預期毛利率由2026年上半年約31%按半年擴張至下半年約40%，重申「買入/高風險」評級，目標價維持96港元。*郭家耀：模型更新迭代快相關股不宜沾手，寧吼聯想及建滔系等硬件股*昇恒資本業務發展總監郭家耀指，AI大模型股雖然日升日跌，但拉長其趨勢來看都跌得很厲害，由高位計只跌剩三分一甚至更低，一來之前可能炒到估值過高，二來大家看到不同公司一直有新模型推出，更新迭代來得很快，變相哪一間可以保持領先，投資者也說不準。最近Kimi再推新模型，大家擔心會引發新一輪競爭，而Token價格亦持續下滑，這對此類持續需要投入大量資本開支去做研發及算力的大模型公司都構成影響，故此類股份不宜沾手。至於上游AI硬件股，郭家耀指，近期它們也跟整個AI板塊有調整，現時大家最主要擔心究竟這些上游需求可否持續，主要因為早前一些未有盈利的雲端服務供應商的CDS（信用違約交換合約）急升，因很多債券投資者擔心其還款能力，當Token價格跌得快，而公司前期已投入很多資金，同時亦要繼續做很多新的投資，令大家質疑此類公司的巨額投資是否真的有回報，從而影響其之後再投資的能力，所以連帶上游供應鏈的公司也受影響，股價回落較多。其實，若看短線其業績沒太大問題，因它們很多都滿手訂單，甚至去到明年訂單仍很強勁，當它們跌至很低殘，而大市氣氛稍為好轉，相信它們也會跟隨有些反彈，無論PCB概念即建滔系，及造伺服器的如聯想，都值得考慮，雖然要重上早前高位有難度，始終上面有一堆蟹貨，但現價有10至15%反彈似乎不太困難。其中建滔積層板不妨留意其本身會有些加價消息，以及管理層一些增持行動，或可催化股價進一步反彈。AI大模型股今早反彈，智譜半日升9.4%收報553元，MiniMax(00100)升1.95%報177.5元。AI硬件及AI基建概念股亦普遍上升，建滔積層板升5.45%報37.94元，建滔集團(00148)升5.05%報46.56元，聯想升5.8%報23元，長飛光纖光纜(06869)升4.89%報107.3元，劍橋科技(06166)升3.56%報71.25元，中際旭創(03308)升3.19%報744.5元，華虹(01347)升2.88%報66.1元，中芯(00981)升1.22%報46.48元，瀾起科技(06809)升4.57%報215.2元，壁仞科技(06082)升0.89%報22.76元，兆易創新(03986)升1.84%報333元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉