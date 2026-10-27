27/10/2026 11:09

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▷ 僅18%繼承人對決策有信心，香港比例24%

▷ 香港女性繼承人採納理財建議比例27%，低於全球48%

《經濟通通訊社27日專訊》資本集團發表最新研究，訪問近1200位高淨值及超高淨值人士。此份報告指出世代財富傳承的核心挑戰在於信心不足，許多財富繼承人在尚未完全準備就緒的情況下，便須作出重大的理財決策，其中91%受訪者於繼承財富後三個月內，就做出了首個重大理財決定；43%在短短數周內便敲定重要決策，但只有18%對自己的選擇感到十分放心；僅有19%對其遺產的運用方式感到完全滿意。報告又發現，78%的受訪者認為，既有的理財顧問關係在繼承資產時最具價值，另有70%則表示及早尋求專業建議，有助引導他們如何調配及投資所繼承的財富。88%的受訪者表示，諮詢理財顧問，不僅能獲得專業的財務指引，還能給予他們精神上的支持。然而，少於一半(48%)的繼承人表示已完全採納並落實所獲得的建議，這比例在女性繼承人當中更是降至42%。值得留意的是，在香港本地的財富繼承人較全球受訪者更加放心在最初數周內作出決定，有24%（對比全球的18%），更有96%受訪者更會參考專業意見，而傾向諮詢同輩或導師人脈則顯著較少，只有20%。在理財指導下，僅有37%的香港受訪者會悉數執行相關建議，相比全球為48%，而這比例在香港女性繼承人當中更是降至27%。報告亦指出，香港女性繼承人熱衷於應用科技，惟在投資策略上仍趨向保守。在投資組合方面，本地女性配置更傾向包括貨幣市場基金（70%，對比全球為39%）、債券及固定收益產品（70%對比53%），以及ETF或指數型基金（63%對比44%）。(tc)