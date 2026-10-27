23,041.32
-170.49
(-0.73%)
3,648.30
-49.22
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4,049.55
-53.99
(-1.316%)
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27/10/2026 15:14
美元兌人民幣報6.6682，內地9月規模以上工業利潤按年升14.4%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|101.959
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.79/83
|157.72/76
|157.48/52
|歐元/美元
|1.1158/62
|1.1165/69
|1.1172/76
|英鎊/美元
|1.3324/28
|1.3330/34
|1.3339/43
|美元/瑞郎
|0.8280/84
|0.8278/82
|0.8274/78
|美元/加元
|1.4020/24
|1.4018/22
|1.4010/14
|澳元/美元
|0.7016/20
|0.7020/24
|0.7014/18
|紐元/美元
|0.5691/95
|0.5692/96
|0.5678/82
|美元/人民幣
|6.6680/84
|6.6677/81
|6.6696/67
|美元/港元
|7.8435/39
|7.8446/50
|7.8453/57
上述報價只供參考用