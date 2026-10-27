27/10/2026 19:04

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▷ 多國央行及東盟與美國舉行經濟會議

▷ 香港28日公布進出口數據及多家公司業績

《經濟通通訊社27日專訊》加拿大央行公布議息結果，及中海外中石油平保公布業績，料為周三（28日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會在法蘭克福舉行貨幣政策會議（至29日）。周三本港時間8:15am，澳洲央行總裁布洛克、副總裁豪澤、助理總裁亨特、瓊斯、肯特出席參議院經濟立法委員會視頻會議。9:00am，新西蘭央行舉行貨幣政策評估會議並公布2026年10月官方隔夜拆款利率(OCR)。1:25pm，東盟國家國防部長與美國代表會晤。晚上9:45pm，加拿大央行公布政策利率並發布貨幣政策報告。*本港公布進出口數據，百威亞太及新東方公布業績*數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第三季消費者物價指數，季率升幅料由0.6%擴大至1.2%；9月消費者物價指數年率升幅料由4%擴大至4.2%。4:30pm，香港公布9月出口，年率升幅料由53%收窄至52.1%；9月進口年率升幅料由60%收窄至52%；9月貿易收支料由負712億港元收窄至負690億港元。8:30pm，美國公布9月批發庫存，月率升幅料維持於0.5%。在本港，明日公布業績的公司有:中國海外發展(00688)、中國石油股份(00857)、百威亞太(01876)、中國平安(02318)、新東方-S(09901)等。此外，明日曦智科技-P(01879)、邁威生物-B(02493)等將有基石投資者持股解禁。(wa)