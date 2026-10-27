27/10/2026 11:37
《港元利率》港元拆息回落，一個月拆息報2.7厘，三個月拆息報3.24厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.7厘，跌5基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.24054厘，跌1.113基點。
隔夜息報2.47893厘，跌4.357基點；一周拆息跌10.167基點，報2.60476厘，兩周則跌9.643基點，報2.62964厘。長息方面，六個月拆息跌1.78基點，報3.48363厘，一年期則升0.071基點，報3.97512厘。
港元匯價今日在7.8455-7.8443之間上落，最新報7.8456。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.47893厘，跌4.357基點；一周拆息跌10.167基點，報2.60476厘，兩周則跌9.643基點，報2.62964厘。長息方面，六個月拆息跌1.78基點，報3.48363厘，一年期則升0.071基點，報3.97512厘。
港元匯價今日在7.8455-7.8443之間上落，最新報7.8456。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.47893
|-4.357
|一周
|2.60476
|-10.167
|兩周
|2.62964
|-9.643
|一個月
|2.7
|-5
|兩個月
|2.86304
|-5.333
|三個月
|3.24054
|-1.113
|六個月
|3.48363
|-1.78
|一年
|3.97512
|+0.071
資料來源：香港銀行公會