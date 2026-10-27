27/10/2026 10:01

【議息前瞻】普徠仕料日本央行本周按兵不動，惟加快加息風險猶存

《環富通基金頻道27日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽預期日本央行本周維持利率不變，並大致維持每季加息一次的步伐，下一次加息可能在12月。近期日圓貶值壓力有所緩和，減低日本央行急於加息的迫切性。此外，市場近期推遲對美國加息時間的預期，或有助減輕美日息差擴大的壓力，進一步紓緩日圓貶值壓力。



*通脹第二輪效應仍可能加劇，每季或加息不止一次*



然而，他認為通脹的第二輪效應仍有可能加劇，促使日本央行加快加息步伐，或較目前預期的每季一次更快。而市場整體持倉偏向看好美元，這或會限制美元兌日圓短期內的進一步升幅。(wa)



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