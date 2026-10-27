27/10/2026 17:46

《創富理財－梁啟棠》債息升勢何時逆轉？

《創富理財》2026年10月，美國10年期國債孳息率一度貼近約5.2%，股市卻能同步向上。利率越高，估值理應受壓，為何市場沒有跟著走？先不要急下結論話市場太樂觀。債息上升確實會令市場更脆弱，但不等於危機到來。真正要看的，是壓力如何累積，以及明年第1季是否具備逆轉條件。



*債息升僅為危機的先決條件*



市場並非不知道高息有風險，相反對於看得見的趨勢，投資者會調整配置、進行避險，政策制定者也有應對框架。真正麻煩的導火線，往往是共識以外的衝擊；當衝擊超出既有機制的承受範圍，人人恐慌拋售，原本可管理的壓力演變成危機。講到底，不能只問債息有多高，更重要是邊個開始頂唔順。



的確目前幾項壓力同時匯聚：AI資本支出帶來龐大融資需求，高債息增加融資負擔，市場集中度又持續上升，令風險更容易互相放大。即使股市走勢正面，危機也不是一定出現。不過先決條件逐漸形成，市場將更敏感，波動性也可能增加。



*債息全球連動*



既然債息重要，那麼更需要認識它，不過就不能只看美國通脹或單一央行政策。



債息受通脹及經濟增長預期等多個因素所影響，美國的債務及財政狀況也會反映在期限溢酬之上，而非政策利率本身。現時美國財政赤字佔GDP約6%至7%，債務佔比超過120%；大量國債供給，加上海外央行減持，都可能影響著美國債息。



全球資金競爭，亦令問題更為複雜。日本10年期國債孳息率在10月7日升至3.11%，對日本投資者，本土債券吸引力提高，促使日本資金回流，利息增加，日圓套利交易逐步平倉，帶動全球長天期資產重新定價。因此德國、英國與日本債息的變化，都能影響美債市場。所以，只盯著聯儲局下一步點行，未免看得太窄。



*債息也有下跌理由*



債息不是只有上升的理由，其中油價正是重要觀察。若原油價格企穩於目前水平，明年第1季末，在高基期的效應下，油價年增率接近持平，甚至轉負。通脹壓力消退，市場會慢慢開始憧憬減息。值得一提的是，油價年增率下降，不等於油價本身下跌，而是與去年比較時，升幅不再那麼大。



目前經濟增長的壓力已逐漸浮現。今年9月非農新增職位只有2.9萬個，失業率由4.1%升至4.2%，招聘與裁員均偏低。10月初密西根大學消費者信心指數降至46.3，近期更跌至44.7。第2季實質GDP仍增長2.2%，但動能逐漸集中於AI及相關資本支出。美國經濟條件或者不足以支持利率更高。



*2027年投資策略*



若通脹預期與實質經濟增長動能同步轉弱，其他條件不變，長天期美債孳息率有望回落至5%以下。現階段我們仍偏好投資等級公司債，但2027年的資金配置也可逐步轉向長天期國債，要主意財政供給及期限溢酬仍是主要風險因素。至於股市，債息回落可減輕成長股的估值壓力，降低成長型企業融資成本，並支持股市估值。



至於短期不確定性依然偏高的情況下，市場在對利率路徑有更清晰的輪廓前，波動率可能持續存在。我們建議在波動率處於高檔時，選擇性採取賣出期權策略。《KGI凱基國際財富管理首席投資總監 梁啟棠》



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