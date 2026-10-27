27/10/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶9點子，止兩連升報6.7171
《經濟通通訊社27日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7171，較上個交易日跌9點子，止兩連升，較市場預測偏弱約440點，上個交易日報6.7162。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7171
|+9.00
|1歐元/人民幣
|7.4804
|-243.00
|100日圓/人民幣
|4.2518
|-144.00
|1港元/人民幣
|0.8563
|-0.40
|1英鎊/人民幣
|8.9349
|-156.00
|1澳元/人民幣
|4.6980
|-66.00
|1紐元/人民幣
|3.8072
|-65.00
|1新加坡/人民幣
|5.2281
|-104.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0952
|-283.00
|1加元/人民幣
|4.7762
|+30.00
|1人民幣/林吉特
|0.6098
|+2.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.0995
|+8.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4830
|+22.00
|1人民幣/韓元
|198.3000
|+15.00