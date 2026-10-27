27/10/2026 17:05

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▷ 1-9月規模以上工業企業利潤同比增長15.5%

▷ 人民幣即期匯率十連升，創近四年五個月新高

《神州經脈》滬深股市今日(27日)震盪下調，滬綜指收跌1.33%報3648.30點，創14個半月新低(前次收盤低位為2025年8月11日3647.55點)，深成指收低2.5%，創業板指挫3.41%；兩市全日成交1.46萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1479億元或9%。半導體領跌，指數挫超4.8%。軍工股跌幅亦靠前，航空板塊收低4.7%。地產股亦跌多升少，華發股份(滬:600325)跌停。上漲方面，僅銀行、運輸服務板塊保住升幅。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6680，較上個交易日4時30分收盤價升1點子，十連升，創2022年6月7日以來近四年五個月新高，全日在6.6676至6.6710之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7171，較上個交易日跌9點子，止兩連升，較市場預測偏弱約440點。*今日新聞精選*1. 國家統計局公布，1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額60337.4億元，同比增長15.5%。9月份，規模以上工業企業利潤同比增長14.4%，增速創三個月新高，8月份為4.2%。1-9月份，電子行業利潤同比增長1.0倍，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點。國家統計局表示，下階段，要加力擴大內需，優化供給，扎實推進工業經濟高質量發展。2. 據彭博社引述知情人士報道，歐盟計劃採取防禦措施，減少從中國進口化工、家具和機械等行業的產品。相關措施可能採取進口限額或關稅的形式，最早可能在2027年第一季提出。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到相關情況時表示，中方呼籲歐方尊重市場原則與公平競爭，慎用貿易救濟工具，以實際行動推動中歐關係健康穩定發展。3. 胡潤研究院今日發布《2026胡潤百富榜》。今年共有1529位個人財富50億元以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年增加95位，創歷史新高。上榜企業家總財富32萬億元，同比增長7%(2.1萬億元)。43歲的字節跳動創始人張一鳴財富增長2000億元，以6700億元第二次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄。72歲的農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒財富縮水1200億元，以4100億元退居第二。DeepSeek 41歲的梁文鋒首次上榜，以2800億元財富位列第七。4. 乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年1至9月，汽車產量為2337萬台，同比下降4%；行業收入增2.6%至80435億元，成本增長3.8%至71627億元，利潤則下降23%至2675億元，銷售利潤率為3.3%。其中，9月汽車產量為306萬台，銷售收入同比微增0.6%至10374億元，成本增長2.5%至9257億元，利潤大降68%至142億元，銷售利潤率為1.4%，處於近4年的低位。5. 高盛發表研究報告指，中國樓市調整已進入第六年，今年以來多數房屋活動指標遠弱於預期，加上近期由預售轉向現房銷售的政策轉變，意味發展商資金更緊張，未來數年物業投資會更低，更新估算模型後，認為房地產市場佔中國實質GDP比重將由目前約15%降至2030年起約8%，而高峰曾接近30%。該行估計，經建設、房地產服務、上游效應、入伙相關消費及土地出讓相關財政等五個直接渠道合計，2026年物業對實質GDP增長拖累約1.8個百分點。6. 皇家馬德里法籍球員麥巴比(Kylian Mbappe，內地譯姆巴佩)受訪時發表涉華不當言論，引發中國網友強烈不滿，揚言抵制。今日，蒙牛乳業(02319)、東鵬飲料(09980)(滬:605499)、妙可藍多(滬:600882)等品牌紛紛發布聲明，宣布終止與麥巴比全部合作，同時還有多家品牌官方微博帳號已刪除與麥巴比相關內容。另外，央視新聞微博及央視網均已下線麥巴比相關報道，小紅書稱下架麥巴比相關物料。7. 據Counterpoint Research報告，iPhone 18 Pro系列9月上市三周，全球銷量較去年同期的iPhone 17 Pro增3.1%；增長主要來自中國市場(同比+29%)，創下最強勁增長紀錄，因供貨充足及安卓競品漲價。若不計中國市場銷量，iPhone全球銷量增長將大幅放緩。分析師指出，中國需求持續性、美日市場回暖及新發布的iPhone Duo分流效應，將成為短期關鍵觀察點。8. 據路透社報道，歐盟執委會周一(26日)表示，已接受中國電商平台拼多多旗下Temu就違反歐盟《數字服務法》(DSA)問題提交的整改計劃，包括五項整改措施；此外，Temu須在4個月內完成一項中期風險評估。根據公告，Temu提出的計劃涵蓋平台特有風險、內容審核系統可能存在的缺失，以及推薦演算法是否助長非法商品資訊傳播。(jq)