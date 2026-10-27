27/10/2026 10:05
【聚焦數據】9月工業企業利潤同比增速擴至14.4%，創三個月高
摘要
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▷ 9月工業企業利潤同比增14.4%，創三個月高
▷ 1-9月利潤總額60337.4億元，同比增15.5%
▷ 計算機通信業利潤增103.8%，汽車製造業降22.8%
▷ 1-9月利潤總額60337.4億元，同比增15.5%
▷ 計算機通信業利潤增103.8%，汽車製造業降22.8%
1-9月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額19395.5億元，同比增長13.1%；股份制企業實現利潤總額46727.6億元，增長20.8%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額13371.4億元，增長0.5%；私營企業實現利潤總額15091.3億元，增長8.7%。
1-9月份，採礦業實現利潤總額8813.7億元，同比增長38.2%；製造業實現利潤總額45738.0億元，增長17.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5785.6億元，下降14.3%。
*計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增103.8%*
1-9月份，主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增長103.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長79.7%，煤炭開採和洗選業增長57.0%，化學原料和化學製品製造業增長49.2%，石油和天然氣開採業增長21.3%，紡織業增長7.2%，通用設備製造業增長1.9%，專用設備製造業下降1.3%，電氣機械和器材製造業下降5.9%，農副食品加工業下降17.3%，電力、熱力生產和供應業下降17.9%，汽車製造業下降22.8%，非金屬礦物製品業下降46.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降73.3%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈。
1-9月份，規模以上工業企業實現營業收入106.21萬億元，同比增長6.6%；發生營業成本90.30萬億元，增長6.1%；營業收入利潤率為5.68%，同比提高0.44個百分點。
9月末，規模以上工業企業資產總計199.10萬億元，同比增長6.7%；負債合計116.61萬億元，增長7.4%；所有者權益合計82.49萬億元，增長5.6%；資產負債率為58.6%，同比上升0.4個百分點。(jq)