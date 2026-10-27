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▷ 9月工業企業利潤同比增14.4%，增速創三個月新高

▷ 國家統計局稱下階段將加力擴大內需

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額60337.4億元(人民幣．下同)，同比增長15.5%。9月份，規模以上工業企業利潤同比增長14.4%，增速創三個月新高，8月份為4.2%。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，1-9月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長15.5%，今年以來持續保持兩位數增長。從三大門類看，採礦業利潤增長38.2%，製造業利潤增長17.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降14.3%。9月份，全國規模以上工業企業利潤增長14.4%。下階段，要繼續完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力發揮宏觀政策效能，加力擴大內需，優化供給，加快推動新舊動能轉換，增強經濟發展內生動力，扎實推進工業經濟高質量發展。*前三季電子行業利潤同比增1倍*電子行業對利潤增長貢獻顯著。隨著產業升級與技術迭代不斷推進，電子行業發展動能持續釋放，運行質效穩步提升。1-9月份，電子行業利潤同比增長1.0倍，拉動全部規模以上工業企業利潤增長9.6個百分點，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。從細分行業看，受AI算力、先進存儲等領域需求帶動，電子專用材料製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長2.2倍、51.7%；新一代信息技術加速發展，帶動光電子器件製造、電子電路製造行業利潤分別增長69.8%、62.5%。*前三季高技術製造業利潤同比增52%*高技術製造業引領作用凸顯。高端製造持續推進，新質生產力加快形成，規模以上工業結構持續向新向優。1-9月份，規模以上高技術製造業利潤同比增長52.0%，增速高於全部規模以上工業36.5個百分點。高技術製造業佔全部規模以上工業企業利潤比重為25.5%，比上年同期提高6.2個百分點。從行業看，算力與數據中心建設帶動光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長5.7倍和1.1倍；計算機、服務器產業鏈相關領域中，計算機外圍設備製造、計算機整機製造、工業控制計算機及系統製造行業利潤分別增長2.8倍、1.7倍、90.9%；專用儀器製造領域中，導航測繪氣象及海洋專用儀器製造、口腔科用設備及器具製造行業利潤分別增長1.9倍、59.6%。*人工智能領域需求，帶動有色行業利潤增長*原材料製造業實現較快增長。1-9月份，規模以上原材料製造業利潤同比增長44.9%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長5.9個百分點。從行業看，人工智能、新能源等領域對銅、鋁等基礎金屬產品需求旺盛，帶動有色行業利潤增長79.7%。國際原油價格上行，推動相關行業盈利改善，其中，化工行業利潤增長49.2%；石油加工行業同比扭虧為盈，實現利潤總額842.2億元。*前三季規上工業企業營收利潤率5.68%*不同規模、多種類型企業利潤增長較快。分規模看，1-9月份，規模以上大、中、小型工業企業利潤分別同比增長18.8%、15.4%、8.7%；分企業類型看，1-9月份，股份制企業、國有控股企業、私營企業利潤分別增長20.8%、13.1%、8.7%。工業企業單位成本持續下降。1-9月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.02元，同比下降0.45元，工業企業累計單位成本今年以來持續保持同比下降態勢。1-9月份，規模以上工業企業營業收入利潤率為5.68%，同比提高0.44個百分點。(jq)