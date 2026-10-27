27/10/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶11點子，報6.6692

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7171，較上個交易日跌9點子，止兩連升，較市場預測偏弱約440點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開11點子，報6.6692，上個交易日即期匯率收盤報6.6681。



穆迪上周未下調法國主權信用評級，緩解了法國政府的壓力，但歐洲經濟前景仍不佳，歐元承壓，相反美國經濟數據仍展現韌性，這些都為美元提供支撐，隔夜美元指數震盪上行。



市場人士指出，四季度國內客盤結匯需求偏多，這料有利人民幣延續偏升走勢；近期外部美元和美債收益率波動對人民幣的影響較為有限。(jq)