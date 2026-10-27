27/10/2026 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升1點子，十連升報6.6680，創近四年五個月高

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6680，較上個交易日4時30分收盤價升1點子，十連升，創2022年6月7日以來近四年五個月新高，全日在6.6676至6.6710之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升3點子，報6.6675。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7171，較上個交易日跌9點子，止兩連升，較市場預測偏弱約440點。



市場人士表示，近期人民幣走勢相對獨立，對外部不確定性反應有限，短期穩中略升走勢有望延續。



馬來亞銀行認為，中國人行的政策立場並未發生變化，人行仍容忍人民幣有序走強，預計匯價將逐漸向6.62靠近。



德商銀行指出，中國經濟仍然高度依賴外部需求，而消費和投資對經濟增長的推動作用有限。出口對經濟的重要性，可能限制人民幣過快升值；不過，持續擴大的貿易順差通常會為人民幣提供支撐。(jq)