27/10/2026 16:32

【外圍經濟】摩根士丹利：黃金角色重新定位，對沖股市失效，但能緩衝美債危機

《經濟通通訊社27日專訊》黃金的價格從本年初的每盎司5600美元一路下跌，至近期跌破每盎司4000美元。美國銀行財富管理高級投資策略師Rob Haworth指出，美伊衝突必須結束，才能讓黃金價格回到每盎司5000美元。



Haworth表示，黃金一向是傳統避險工具，但美伊衝突導致全球資本流動發生重大轉變，面臨能源和食品成本上漲的國家，將資源從儲備多元化轉向其他用途。



他強調，黃金的長期投資吸引力依然存在，但各國央行優先考慮經濟穩定和能源安全，而不是累積更多黃金，令黃金繼續面臨負面壓力。只要美伊衝突持續，黃金市場的壓力就會一直存在。



摩根士丹利亦在最新報告中指出，黃金在投資組合中的角色需要重新定位。報告指，2020年以來黃金已無法有效對沖股市下跌風險，在極端股市拋售中甚至會放大投資組合損失。但在美債劇烈拋售時，其緩衝價值卻日益凸顯，成為對抗財政風險與主權信用風險的核心工具。



摩根士丹利表示，會維持黃金為金屬類資產首選，並設定2027年第二季目標價每盎司5000美元。現貨金現報每盎司3997.45。(yc)