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28/10/2026 18:05
美匯指數
|指數
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最新美元匯價
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|英鎊/美元
|1.3284/88
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|美元/瑞郎
|0.8301/05
|0.8303/07
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|美元/加元
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|0.7031/35
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|紐元/美元
|0.5597/01
|0.5603/07
|0.5680/84
|美元/人民幣
|6.6668/72
|6.6659/63
|6.6677/81
|美元/港元
|7.8452/56
|7.8447/51
|7.8447/51
*上述報價只供參考用