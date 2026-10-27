28/10/2026 07:52

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▷ 波音股價跌10.7%，因737生產交付未達標

▷ 聯儲局28日公布議息結果，市場關注科技股業績

《經濟通通訊社28日專訊》美股周二(27日)科技股造好，納指及標指向上，晶片股表現強勢。不過，波音(US.BA)因飛機生產及交付進度不及預期，股價急挫近一成，拖累道指表現。聯儲局在當地時間周二已開始議息會議，將於美東時間周三（28日）下午2時（香港時間周四凌晨2時）公布議息結果。市場同時關注大型科技企業業績。道指收市微升15.99點，或0.03%，報52377.57點；標指升45.83點，或0.6%，報7722.6點；納指升308.43點，或1.18%，報26477.81點。波音股價急跌10.7%，創逾一年半以來最大單日跌幅。公司行政總裁奧特伯格表示，波音今年將無法達到737客機的生產及飛機交付目標。波音同時下調現金流展望，預計2027年自由現金流約30億美元，低於市場預期。*特斯拉升4%*大型科技股個別發展。特斯拉(US.TSLA)股價大升4%，SpaceX(US.SPCX)升1.1%，英偉達(US.NVDA)及亞馬遜(US.AMZN)分別升0.9%及1.6%；Meta(US.META)則跌1.6%。*市場靜候Alphabet及微軟業績*另一方面，Alphabet(US.GOOGL)及微軟(US.MSFT)預計於周三(28日)美股收市後公布業績，亞馬遜則預計於周四(29日)公布業績，成為市場焦點。甲骨文(US.ORCL)升3.6%，公司與英特爾(US.INTC)宣布擴大合作，計劃加強英特爾Xeon處理器在甲骨文雲端基礎設施的應用，以支援企業級人工智能、AI代理及推理工作負載。*美元兌日圓回升，日圓受壓*外匯市場方面，美匯指數延續升勢，報約102.29，日內升約0.25%。美元兌日圓回升0.2%，至157.88，日圓受壓。歐元兌美元偏軟，報1.113美元，跌約0.3%，並觸及逾一年低位。貴金屬方面，現貨金升1.1%，報每盎司4061美元；紐約期金升0.9%，報每盎司4075美元。油市方面，中東外交斡旋帶來局勢緩和的憧憬，國際油價回落。紐約期油報每桶100.23美元，跌1.5%；布蘭特期油收報每桶109.76美元，跌0.9%。(yc)