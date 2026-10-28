28/10/2026 08:03

【中東戰火】以色列國會大選票站調查：內塔尼亞胡陣營落後反對派，未獲過半數議席

《經濟通通訊社28日專訊》以色列國會大選投票周二（27日）結束，當地媒體出口民調顯示，現任總理內塔尼亞胡領導的右翼陣營與以軍前總參謀長埃森科特領導的反對派陣營，均未能獲得組建政府所需的多數席位，但反對派陣營領先，被視為是對內塔尼亞胡的打擊。



選舉當局公布，今次投票率達77.7%，是1999年以來最高投票率。根據以色列第13頻道電視台出口民調，內塔尼亞胡領導的利庫德集團預計獲25席，埃森科特領導的正直黨料獲23席，分列第一和第二位。



從陣營劃分來看，埃森科特領導的反內塔尼亞胡陣營預計獲得53席；內塔尼亞胡領導的右翼宗教政黨陣營預計獲50席。雙方均未能在國會120席中取得組成多數派政府所需的61席。（yc）