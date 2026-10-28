28/10/2026 08:26

【外圍經濟】SK海力士第三季營業利潤比去年同期大增632%，與營收齊創歷史新高

《經濟通通訊社28日專訊》韓國存儲巨頭SK海力士周三（28日）披露業績數據。受惠於人工智能（AI）高頻寬記憶體（HBM）晶片及其他儲存產品需求增長強勁，該公司第三季營業利潤和營收均創歷史新高。



SK海力士今年第三季度營業利潤，比去年同期的11.38萬億韓元大增632.1%，增至83.33萬億韓元，高於預期。營收增長327.9%，達到104.61萬億韓元。淨利潤比去年同期增加215.7%，為39.77萬億韓元。



與第二季相比，營收增長了31.9%，營業利潤大幅攀升37.6%。



SK海力士表示，在AI記憶體需求增長、帶動關鍵產品價格上漲的市場環境下，得益於公司在高附加價值產品方面的競爭力，再次創下季度營收和營業利潤的歷史新高。公司將乘勢而上，加快擴大產能，進一步提升產品競爭力，保持當前增長勢頭。（yc）