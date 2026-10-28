28/10/2026 08:45

【外圍經濟】波音業績遜預期，下調全年交付指引，急挫10%創一年半最大跌幅

《經濟通通訊社28日專訊》波音(US.BA)下調全年飛機交付預期，並警告提升產能所需時間較預期長，拖累股價周二(27日)急挫約10%，創2025年4月以來最大單日跌幅。



波音第三季業績遜預期，核心每股虧損34美仙，高於市場預期的21美仙。期內營收按年升4%至241.88億美元，淨虧損收窄至1.16億美元。商用飛機部門錄得6.97億美元經營虧損，較分析師預期的3.61億美元為高，反映生產及供應鏈成本壓力。



管理層表示，全年737飛機產量將無法達到500架的目標；787夢想客機全年交付量預計為90至100架，惟將接近指引區間下限。波音仍預計明年開始交付777X客機，較原定時間延遲約六年。



現金流方面，第三季自由現金流達4.64億美元，高於市場預期的3.25億美元。公司總訂單積壓金額增至創紀錄的7450億美元。(kk)